Hans Dudenhöffer bleibt Vorsitzender des Radsportvereins (RSV). Bei der Generalversammlung wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Eigentlich hatte der RSV im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern wollen. Doch lediglich der Festakt anlässlich des Jubiläums wurde noch gefeiert, die für den Sommer geplanten Radrennen fielen aus.

Unter der Corona-Pandemie, so Dudenhöffer in seiner Bilanz, habe auch das Vereinsleben gelitten. Um es wieder etwas in Gang zu bringen, soll für die Mitglieder ein gemütliches Beisammensein bei neuem Wein und Zwiebelkuchen und im Frühjahr ein Kesselfleischessen durchgeführt werden. Für das nächste Jahr plant der RSV wieder seine beiden traditionellen Radrennen in Kuhardt im Mai und in Rülzheim im August, für die sich der Verein als Nachgang zu den ausgefallenen Jubiläumsrennen „etwas Besonderes einfallen lassen will“. Aktuell hat der Radsportverein 95 Mitglieder.

Vorstand

1. Vorsitzender: Hans Dudenhöffer; 2. Vorsitzender: Thomas Schierz; Geschäftsführer: Josi Pitz; Kassenwart: Thomas Carier; Schriftführer: Claus Nuber. Beisitzer: Stefan Dudenhöffer (Fachwart Rennsport), Klaus Leingang, Bernd Hoffmann, Theo Herberger und Gernot Gieger.