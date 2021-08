Eine 63-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Montag gegen 16.55 Uhr den Radweg von Rheinzabern in Fahrtrichtung Neupotz. Nach der Überquerung einer Brücke über die B 9 fuhr sie auf einer geraden Gefällstrecke in ein Schlagloch, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Eine Begleiterin der Fahrradfahrerin umsorgte diese laut Polizeibericht bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der sie in ein Krankenhaus brachte.