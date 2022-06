Ein Ausflug in die Südpfalz endete für eine Radfahrerin aus Frankenthal am Samstag im Krankenhaus: Bei sonnigem Wetter befuhren ein Ehepaar gegen 13 Uhr die L 545 im Bereich Scheibenhardt/Bienwaldmühle in Richtung Steinfeld. Die 55-jährige Radfahrerin kam laut Polizei ohne Fremdeinwirkung leicht von der Fahrbahn ab, in den Grünstreifen und stürzte. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag war sie aus der Klinik entlassen, so die Polizei auf Nachfrage. Die Verletzungen im Gesicht würden allerdings weiter ärztlich versorgt.