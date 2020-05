Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr wurde in Maximiliansau in der Cany-Barville-Straße ein Mann unter einem Pedelec liegend bei der Polizei gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Mann Atemalkoholgeruch fest. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann zuvor auf dem Elektrofahrrad fuhr und stürzte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher mehr als 1,9 Promille ergab. Dem 33-jährigen Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.