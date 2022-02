Ein deutlich in Schlangenlinien fahrender Radfahrer fiel Polizisten der Inspektion Germersheim am Sonntagnachmittag in der Geschwister-Scholl-Straße auf. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem 39-jährigen Radler wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.