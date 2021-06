Am Dienstag führten Germersheimer Polizisten im Zeitraum von 12 bis 13 Uhr in der Bahnhofstraße in Zeiskam eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 30 Stundenkilometer waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem hatte ein Radfahrer während der Fahrt das Handy am Ohr. Immer noch ist vielen Radfahrern nicht bewusst, dass dies auch auf dem Fahrrad eine Ordnungswidrigkeit darstellt, so die Polizei.