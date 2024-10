Ein Fahrradfahrer befuhr am Freitag gegen 15 Uhr in Bellheim die Hammerstraße, wobei er ein am Fahrbahnrand parkendes Auto am Außenspiegel touchierte. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten einen erheblichen Alkoholisierungsgrad feststellen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille, heißt es im Polizeibericht. Dem 31-jährigen Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.