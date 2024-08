Am Montagmorgen gegen 8.35 Uhr konnte die Polizei Germersheim einen E-Bike Fahrer in der Sondernheimer Straße in Germersheim kontrollieren. Der 19-Jährige aus Hördt war den Beamten aufgefallen, da er ohne Pedalbewegung schnell fahrend unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das E-Bike der Marke Burchda einen Gaszug hat, welcher das Fahrrad ohne Trittkraftunterstützung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer beschleunigt. Die hierfür benötigte Fahrerlaubnis sowie die Versicherung des E-Bikes hatte der Radfahrer nicht. Den 19-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. Das E-Bike wurde sichergestellt.