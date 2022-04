Mit einer Erweiterung des Breitensportangebots startet der Radfahrerverein Viktoria in die neue Saison: Mit der neuen Gruppe „Bickelflitzer“, die die Plauschgruppe ergänzen soll, will der Verein jüngeren und agilen Hobbyradlern eine neue Plattform bieten. Radfahren mit mäßiger Geschwindigkeit und einen gemütlichen Teil zu verbinden – das ist das Konzept der Plauschgruppe, so Gruppenleiterin Marina Rothhaar. Laut Rothhaar gibt es aber auch einige aus der Gruppe, vor allem Jüngere, die etwas flotter fahren möchten: Die „Bickelflitzer“ treffen sich erstmals am Dienstag nach Ostern.

Info

Saison-Eröffnungsfahrt (zirka 50 Kilometer ohne Zwischenstopp) Karsamstag, 16. April, 13 Uhr, ab Gerätehaus (Im Oberwald 7). Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Ab 18 Uhr gemütlicher Ausklang

Treffen der Plauschgruppe und erstes Treffen der „Bickelflitzer“ Dienstag, 19. April, 17.30 Uhr, Gerätehaus.