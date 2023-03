Beim Zusammenstoß einer Fahrradfahrerin mit einer Straßenbahn am Donnerstagmorgen auf Höhe der Messe Karlsruhe zog sich die 84-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilt. Die 84-Jährige überquerte demnach gegen 8.30 Uhr bei der Haltestelle Messe/Leichtsandstraße die Bahngleise. Sie übersah offenbar eine in Richtung Karlsruhe fahrende Bahn, weswegen sie mit dieser seitlich zusammenstieß. Bei dem Sturz zog sich die Seniorin diverse Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.