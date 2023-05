Eine 52-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe des Zündhütle von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 61-jährige Autofahrerin gegen 8.45 Uhr auf der Tiefentalstraße von Hohenwettersbach kommend in Richtung Durlach unterwegs. Als die Toyota-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte, übersah sie offenbar eine in gleiche Richtung auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrende Fahrradfahrerin. Die Zweiradfahrerin konnte die Kollision trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Toyota. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin schwere aber wohl nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.500 Euro. Am Pedelec der 52-Jährigen entstand ebenfalls ein geringer Sachschaden.