Eine sturzbetrunkene Radfahrerin ist am Donnerstag gegen 17.20 Uhr gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die 36-Jährige aus dem Kreis Germersheim war auf dem Radweg entlang der Landstraße zwischen Rülzheim und Rheinzabern unterwegs. Laut Polizei touchierte sie ein Brückengeländer und stürzte, wodurch sie leichte Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei der 36-Jährigen Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Zur medizinischen Versorgung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.