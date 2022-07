Am späten Samstagabend wurde eine 30-jährige Radfahrerin beim Friedhof von Oberhausen-Rheinhausen von einem Mann angegriffen und sexuell bedrängt. Die Frau war gegen 22 Uhr am Rheinufer in der Nähe eines Kiosks unterwegs, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Ihr war die Situation unangenehm, sodass sie mit ihrem Fahrrad weiterfuhr. Beide fuhren ihr, ebenfalls mit Fahrrädern, nach. Die verängstigte Frau fuhr, verfolgt von den beiden Männern, offenbar durch Rheinhausen hindurch und wurde im Bereich des Friedhofs eingeholt. Einer erschreckte sie wohl durch einen lauten Ruf und stieß sie vom Fahrrad. Nach Angaben der Geschädigten warf sich einer der beiden auf sie und bedrängte sie sexuell. Der zweite Verfolger fuhr einfach weiter. Die 30-Jährige wehrte sich heftig, sodass der Angreifer die Böschung hinabrollte. Diese Gelegenheit ergriff sie und flüchtete zu Fuß nach Hause. Erst am anderen Morgen vertraute sie sich einem Bekannten an, der dann die Polizei verständigte. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Bereich zwischen 22 Uhr und 0 Uhr. Beide Männer waren nach Angaben der Geschädigten ungefähr 25 Jahre alt und um die 180 cm groß. Beide waren schlank und hatten kurze Haare. Der Angreifer trug eine blaue, lange Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der andere, der weiterfuhr, hatte ein rotes T-Shirt an. Beide Männer waren mit normalen Fahrrädern unterwegs und trugen weder Brille noch Bart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 entgegen.