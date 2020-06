Auch Unfälle zwischen zwei Radfahrerinnen können blutig enden: Am Samstag gegen 17 Uhr befuhr eine 39-jährige Radfahrerin aus Jockgrim die Unterführung des Schulcampus. Entgegen des Hinweisschildes „Radfahrer absteigen“ fuhr sie den abschüssigen Weg hinunter, bog links ab und touchierte den Lenker einer ihr entgegenkommenden, Radfahrerin. Die 26-jährige Unfallgegnerin stürzte. Dabei zog sie sich mehrere blutende Wunden an der linken Körperhälfte sowie am Kopf zu. Sie musste im Anschluss in die Asklepiosklinik nach Kandel gebracht und dort behandelt werden.