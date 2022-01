Leichte Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg in Bretten. Der beteiligte Fahrer eines grünen Pkw setzte danach seine Fahrt fort und ist bisher unbekannt. Als die Frau gegen 7.40 Uhr auf einem Feldweg nördlich der Bundesstraße 293 Richtung Diedelsheimer Höhe mit ihrem Pedelec unterwegs war, kam ihr das grüne Auto entgegen. Beim Begegnungsverkehr berührte der mittig fahrende Pkw die Zweiradfahrerin. Infolge dessen stürzte die Frau. An dem Elektrofahrrad entstand indessen nur geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Bretten nimmt Hinweise zu dem Autofahrer unter 07252 50460 entgegen.