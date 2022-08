Eine 63-jährige Radfahrerin ist am Montagabend gegen 20.20 Uhr auf der Landesstraße 559 in Höhe des KIT Campus Nord zwischen Eggenstein und Stutensee von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte die Radfahrerin die Landesstraße im Einmündungsbereich der KIT-Zufahrt queren und wurde dabei von dem in Richtung Eggenstein fahrenden Kleinwagen frontal erfasst. Dabei erlitt die Frau schwerste Kopfverletzungen und kam unter Betreuung eines Rettungsteams mit Notarzt in ein Krankenhaus. Der 31 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, wohingegen sein Beifahrer unverletzt blieb. Die dortige Ampelanlage war zu dieser Zeit nicht in Betrieb. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro und der Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei sucht noch Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter 0721 944840 beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe zu melden.