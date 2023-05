Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag gegen 10.10 Uhr in der Pfeilerstraße in Bruchsal erlitt eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, übersah nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen eine 35-jährige Autofahrerin das Rotlicht einer Ampel an einem Fußgängerüberweg. Das Auto und das Fahrrad kollidierten, als die Fahrradfahrerin gerade die Straße überqueren wollte. Bei dem Sturz erlitt die ältere Frau schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie mit einem Notfallwagen ins Krankenhaus, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Autofahrerin blieb dagegen wohl unverletzt.