Am Montagmorgen befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin die Stoppelgasse in Hördt. Der vor ihr fahrende Fahrer eines Transporters musste verkehrsbedingt anhalten und fuhr dann wenige Meter rückwärts, berichtet die Polizei. Dabei übersah er die Radfahrerin, wodurch es zur Kollision kam und sie vom Fahrrad fiel. Der Fahrer entschuldigte sich bei der leicht verletzten Frau, fuhr dann aber davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein, so die Polizei. Die Fahrradfahrerin hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, wodurch die Polizei schnell den geflüchteten Fahrer ausfindig machen konnte. Er war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun neben einer „Unfallflucht“ auch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu, so die Polizei.