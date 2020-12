Betrunken Fahrrad zu fahren ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch in einer Strafanzeige enden und sogar den Verlust des Führerscheins bedeuten. „Davon unbeeindruckt fuhr gestern Mittag ein 66-jähriger Mann auf seinem Fahrrad durch die Straße ’Römerweg’ in Germersheim“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zeugen, welche die auffällige Fahrweise des Mannes beobachteten, verständigten die Polizei. Die Beamten konnten schnell die Ursache für den unsicheren Fahrstil festzustellen: Der Radfahrer war so betrunken, dass er sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert.