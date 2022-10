Unerlaubt flüchtete der Verursacher eines Unfalls am Montagmorgen in Rülzheim, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr um 10 Uhr in der Straße „Am Stadion“ an einem geparkten Auto vorbei und übersah dabei die ihm entgegenkommende Autofahrerin. Diese musste ausweichen und kollidierte mit dem geparkten Auto. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Radfahrer flüchtete vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580, oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.