Wie die Polizei mitteilt, blieb ein 21-jähriger Fahrradfahrer am Samstagabend an einem Wohnmobil hängen, stürzte und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Der junge Mann befuhr gegen 19.45 Uhr die Knielinger Allee, als er ohne erkennbaren Grund und alleinbeteiligt ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil streifte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.