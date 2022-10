Leicht am Kopf verletzt wurde ein 54-jähriger Radfahrer, der vom Rad stürzte und seinen Kopf an einem vorbeifahrenden Klein-Lkw stieß. Der 54-Jähriger fuhr am Montag mit seinem Fahrrad in der Kirchstraße. Am Lenker hatte der Fahrer volle Einkaufstüten gehängt. Aus Polizeisicht ist anzunehmen, dass dieser Umstand die Lenkbarkeit und das Gleichgewicht derart negativ beeinflusst haben, dass der Mann das Gleichgewicht verlor und auf die Straße stürzte. Hierbei stieß er mit seinem Kopf gegen den vorbeifahrenden Kleinlaster.