Bei einem Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw in der Karlsruher Innenstadt am Mittwochmittag erlitt eine Mensch schwere Verletzungen. Gegen 13.30 Uhr überquerte laut Polizei ein Fahrradfahrer den Radweg an der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße Sophienstraße. Hierbei übersah der 20-jährige Radfahrer offenbar einen Pkw, der auf der Reinhold-Frank-Straße fuhr. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Nach derzeitigen Stand wird der Sachschaden auf etwa 1500 Euro geschätzt, berichtet die Polizei.