Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Freitag schwer gestürzt. Gegen 17 Uhr befuhr der Mann laut Polizei die verlängerte Waldstraße von Söllingen kommend in Richtung Stupferich. Auf einem geschotterten Waldweg mit Gefälle stürzte er im Bereich einer Linkskurve und zog sich trotz Helm schwerste Kopfverletzungen zu. Der Mann versuchte noch zu Fuß weiter Richtung Stutensee zu laufen, brach zusammen und wurde letztlich durch einen Passanten aufgefunden, welcher Rettungskräfte verständigte. Der lebensgefährlich verletzte Radler wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und versorgt.