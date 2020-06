Weil sich das Vorderrad aus der Gabel löste, stürzte ein 36 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8.30 Uhr befuhr der Mann stadteinwärts die Rüppurrer Straße, als sich auf Höhe der Stuttgarter Straße nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei das Vorderrad aus der Gabel löste. Der Radler stürzte und zog sich Verletzungen an den Armen und am Kopf zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro.