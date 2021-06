Viel Glück hatte ein 63-jähriger Fahrradfahrer, der am Dienstag mit seinem Pedelec unterwegs war und ein Auto übersehen hatte. Der Pedelec-Fahrer fuhr auf einem Waldweg bei Hördt und wollte dann die Landstraße 552 überqueren. Dabei übersah er einen sich nähernden Autofahrer und fuhr los. Der Autofahrer erkannte die Situation, leitete sofort eine „Vollbremsung“ ein und versuchte dem Radfahrer noch auszuweichen. „Durch diese vorbildliche Reaktion touchierte er nur leicht das Hinterrad des Radfahrers, der dadurch allerdings zu Fall kam“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Bei seinem Sturz wurde der 63-Jährige nur leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der guten Reaktion des Autofahrers und dem ein oder anderen Schutzengel ist es zu verdanken, dass dieser Unfall so „glimpflich“ ausging, so die Polizei.