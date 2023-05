Zwei Radfahrer wurden am Maifeiertag bei einem Unfall auf dem Rheindamm-Radweg im Bereich der Lautermuschel verletzt. Gegen 14 Uhr kam es laut Polizei zwischen einem 24-Jährigen und einem 48-jährigen Mann im Begegnungsverkehr zum Frontalzusammenstoß. Nur einer der beiden habe einen Helm getragen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.