Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer in Neureut beim Zusammenprall mit einem Pedelec-Fahrer, berichtet die Polizei. Der 67-jährige Radfahrer befuhr wohl gegen 14.45 Uhr die Kirchhofstraße von wo er rechts in die Teutschneureuter Straße abbog. Offenbar geriet er beim Abbiegevorgang in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.