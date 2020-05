Einen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf dem Seitenstreifen der B9 unterwegs war, meldeten in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags mehrere Zeugen. Die Polizei kontrollierte den 48-jährigen Fahrradfahrer in der Nähe des Tankhofs Schwegenheim. Schnell stellten die Polizisten den Grund für die Fahrweise fest: Der Mann hatte nämlich nicht nur Alkohol getrunken, sondern stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zu guter Letzt fanden die Polizisten bei dem 48-Jährigen eine geringe Menge Rauschgift. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet.