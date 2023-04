Nach einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleinkind am Donnerstag an der Alb nahe des Entenfangs sucht die Polizei nach Zeugen. Der Radler fuhr gegen 10.40 Uhr zwischen Entenfang und Mühlburger Feld an der Alb entlang. Dabei stieß er mit einem einjährigen Jungen zusammen, welcher in einer Gruppe auf dem Fußgänger-und Radweg lief. Anschließend fuhr der Radfahrer über das Bein des Jungen. Der Unfallverursacher hielt kurz an, setze dann seine Fahrt jedoch fort. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Den Radfahrer ist etwa 70 Jahre alt, mit kräftiger Statur, weißen Haaren und weißem Schnurrbart. Er sei mit einem beigen Mantel bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 0721 944840 zu melden.