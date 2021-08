Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat ein 63 Jahre alter Radfahrer einen Sachschaden von über tausend Euro verursacht und ist im Anschluss einfach davongefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Zeugin am Dienstag gegen 20.50 Uhr durch einen lauten Knall auf den betrunkenen Fahrradfahrer aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt auf zwei geparkte Fahrzeuge in Rheinstetten in der Rastatter Straße stürzte. Obwohl er dabei einen Schaden angerichtet hat, verschwand er gemeinsam mit seinem Begleiter unerlaubt von der Unfallstelle. Der 63-Jährige konnte letztendlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An einen Unfall konnte er sich nicht erinnern. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er jedoch die Beamten auf das Revier begleiten. Dort wurde ihm erst einmal eine Blutprobe entnommen. Bei dem Sturz zog sich der Radler eine leichte Schürfwunden zu.