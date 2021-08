Schwere Verletzungen erlitt ein 72-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Waghäusel. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Ringstraße unterwegs und wollte die Philippsburger Straße zur Schulstraße überqueren. Beim Einfahren in die Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des 72-Jährigen, der den Radweg auf der Fahrbahn benutzte. Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.