Einen Radfahrer, der am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf der B9 in Richtung Schwegenheim unterwegs war, ist der Polizei von mehreren Autofahrern gemeldet worden. Ein 50-jähriger Mann aus Speyer gab laut Polizei an, keinen anderen Weg gefunden zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Das Fahrrad, für das kein Eigentumsnachweis vorlag, wurde sichergestellt.