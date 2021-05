Am Samstagmittag kam es in Lingenfeld zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrrad, bei der sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der 18-jährige Fahrradfahrer fuhr laut Polizei gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Germersheimer Straße in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung zur Straße Am Hirschgraben wollte der bisher unbekannte PKW-Fahrer auf die Germersheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrradfahrer. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall beziehungsweise zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Germersheim, 07274-9580, pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen.