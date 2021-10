Fast 60.000 Kilometer haben die Germersheimer bei der Aktion „Stadtradeln“ binnen drei Wochen mit dem Rad zurückgelegt. Neben eingespartem CO2 kommen gespendete Bäume dem Klima zugute.

Fast zweihundert Radler beteiligten sich in 17 Teams an der jährlichen Aktion, die diesmal in über 2000 Kommunen stattgefunden hat. Das „Stadtradeln“ soll darauf aufmerksam machen, dass das Fahrrad die klimafreundliche Alternative zum Auto ist und dazu motivieren, das Fahrrad mehr zu nutzen. „Es hat viel Freude bereitet, zu sehen, wie die Kilometerzahl täglich angewachsen ist. Das hat mich angespornt, öfter das Fahrrad zu nehmen“, resümiert Bürgermeister Marcus Schaile über die Aktion.

Insgesamt 188 Radfahrer haben an der Aktion teilgenommen. Gemeinsam wurden die gefahrenen Kilometer im Vergleich zu 2020 fast verdoppelt und fast 59.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Wäre diese Strecke mit dem Auto gefahren worden, hätte das einen CO2-Ausstoß von mehr als 9 Tonnen bedeutet.

Je 750 Kilometer ein Baum

Um den klimapositiven Charakter der Aktion zu unterstreichen, hatte Schaile jedem Radfahrer, der es schafft, mindestens 750 Kilometer zu fahren, einen Baum für Germersheim versprochen und zusätzlich, für alle angefangenen 5000 Kilometer einen Baum zu spenden. 28 Teilnehmer nahmen diese Hürde – darunter die 81-jährige Renate Vögeler mit 938 gefahrenen Kilometern.

„Ich finde es eine starke Leistung, innerhalb von drei Wochen 750 Kilometer Fahrrad zu fahren. Besonders begeistert hat es mich, dass die Dienstagsradler und die radelnde Pfälzerwädler OG Sondernheim sich im Team mit jeweils mehr als 13.000 Kilometern sogar zwei Bäume erradelt haben“, sagt Schaile.

Die Bäume sollen noch in diesem Jahr in Germersheim und Sondernheim gepflanzt werden. Insgesamt wurden im Rahmen der Kampagne deutschlandweit 158.999.059 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und damit mehr als 22.000 Tonnen CO2 vermieden.