Gegen 15 Uhr informierte am Sonntag ein Neupotzer Bürger aus der Hauptstraße die Polizei Wörth, dass zwei Störche die Stromoberleitung seines Hauses beschädigt haben. Das Stromkabel fiel in den Hof, wobei der Pkw des Anwohners leicht beschädigt wurde. Der Notdienst des Stromversorgers konnte erreicht werden und kam zur Reparatur vor Ort. Da hierfür die Stromversorgung in Teilen von Neupotz abgeschaltet werden musste, wurde über den Bürgermeister die entsprechende Information der Bürger über die glücklicherweise bestehende Ortsrufanlage veranlasst. „Die beiden Klapperstörche scherten sich nicht um den entstandenen Schaden und suchten das Weite“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Im Bereich der Hauptstraße musste der Strom für etwa zwei Stunden abgestellt werden. Anschließend war der Schaden behoben.