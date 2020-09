Zeugen für mehrere rabiate Überholvorgänge sucht die Polizei: Am Freitag gegen 17 Uhr soll auf dem Streckenabschnitt der B9 zwischen Speyer und Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ein schwarzer Audi Q3 mit Münchener Kennzeichen mehrfach Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt haben. Eines der so überholten Fahrzeug habe dieser gestreift und sei im Anschluss geflüchtet. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen, beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 in Verbindung zu setzen.