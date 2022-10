Zwischen Montagabend, 10. Oktober, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 12. Oktober, 9 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Straße Am Zwischenweg in Hördt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf schätzungsweise 5500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.