Mit Abstand und Helau startete die Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR) in ihr Jubiläumsjahr 6 x 11. Mit knapp 70 Gästen, drei Helau-Rufen und einem Glas Sekt stimmte Vorsitzender Michael Gadinger die Gäste und das Prinzenpaar Timo I. und Christine I. in die Jubiläumskampagne ein. Mit der Überreichung des Jubliäumsordens an das Prinzenpaar sowie an Vorstandschaft und Elferräte wurden diese wieder zu „ordentlichen Menschen“ gemacht. Mit der Rückgabe der Insignien Zepter und Prinzenkette wurde das Prinzenpaar jetzt wieder ins bürgerliche Leben entlassen. Es hatte die KGR über zwei Kampagnen repräsentiert. Zu ihrem Jubiläum hat sich die KGR zudem ein neues Logo zum Geschenk gemacht, das an diesem Abend vorgestellt wurde.

Die KGR öffnet ab sofort ihren Kartenshop für die Veranstaltungen der Kampagne 2022. Geplant sind: „Night of Carnival“ mit Vorstellung des neuen Prinzenpaares, Samstag, 15 Januar; Premierensitzung, Samstag, 22. Januar. Weitere Prunksitzungen Samstag, 29. Januar und 5. Februar. Außerdem gab es Ehrungen: Josef Wolff, 1. Prinz der KGR im Jahr 1956, für 66 Jahre aktive Mitgliedschaft. Er erhielt den BDK-Verdienstorden in Gold mit Brillanten, die höchste deutsche karnevalistische Auszeichnung, welche erstmals in Rülzheim verliehen wurde. 3 x 11 Jahre passiv: Brigitte Krupp; 2 x 11 Jahre passiv: Ulrich Engel, 2 x 11 Jahre aktiv: Michael Gadinger und Frank Völkel, 11 Jahre aktiv: Ruth Hammer.

Karten gibt es unter www.ticket.karneval-ruelzheim.de oder Telefon 0152 29517569. Sämtliche Veranstaltungen finden auf Basis 2G+ in der Dampfnudel statt.