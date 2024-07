Gute Nachrichten kann der Naturschutz mit Blick auf die Nistkästen verkünden. Es gibt aber auch Negatives zu berichten.

Knapp 95 Prozent der 160 Vogelnistkästen, die der Naturschutzverein im Rülzheimer Wald aufgehängt hat und betreut, waren mit Jungen oder Eiern belegt, wie die jährliche Nistkastenkontrolle des Vereins ergab. „Eine außerordentlich hohe Quote“, wie der Verein mitteilt.

In den belegten Nistkästen waren 77 Kohl-, 60 Blau- und drei Sumpfmeisen. Daneben konnten auch Belegungen durch Baumläufer, Rotkehlchen, Kleiber und Mäuse beobachtet werden. Punktuell haben die Kontrolleure noch in einige Nisthöhlen geblickt und darin vereinzelt noch junge Meisen gefunden. Im Wald betreut der Verein zudem noch eine große Anzahl an Fledermauskästen, nach denen im August geschaut wird.

Die Bodenschutzflächen, die der Verein zwischen Rülzheim und Herxheimweyher betreut, stehen nun schon seit Ende Dezember 2023 unter Wasser, teilweise meterhoch, teilt der Verein weiter mit. Eine Vielzahl von Bäumen und Büschen, die dort im Herbst des vergangenen Jahres gepflanzt wurden, sind eingegangen. Überraschenderweise sei aber auch eine kleine Zahl von ihnen „am Leben geblieben“. Neben Enten und anderen Wasservögeln seien dort immer Graureiher und Störche zu beobachten, sogar ein Rotrückenwürgerpärchen (Neuntöter) habe sich von dem vielen Wasser nicht abschrecken lassen und in den Brombeerhecken seine Jungen großgezogen. Wie im Herbst weiter vorgegangen werden soll, weiß der Verein noch nicht, „da im Moment nicht abzusehen ist, in welchem Zustand sich die Bodenschutzflächen am Ende des Jahres befinden werden“.

Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass sich nun schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit Diebe am Vereinsheim im Vereinsdorf zu schaffen gemacht haben. Zuerst wurden zwei Kupfer-Fallrohre entwendet, in einem zweiten Anlauf die etwa 25 Meter lange Regenrinne, ebenfalls aus Kupfer, zur Hälfte aus ihrer Verankerung gerissen. Auf den Verein kommen somit „eine Menge an Reparaturarbeiten und Kosten“ zu. Anzeige bei der Polizei in Germersheim wurde erstattet.