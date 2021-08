817 Radfahrer haben in drei Wochen 30 Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart. Das ist das Ergebnis des Stadtradelns im Landkreis Germersheim. Teilgenommen haben vier Städte und Verbandsgemeinden im Landkreis.

Spitzenreiter im Landkreis Germersheim ist die Verbandsgemeinde Rülzheim. 346 Radfahrer (27 Teams) haben in drei Wochen insgesamt 81.729 Kilometer zurückgelegt. Und dabei 12 Tonnen CO 2 eingespart. Denn darum geht es beim Stadtradeln. Anstelle des Autos auf das Fahrrad umsteigen und so die Umwelt etwas schonen. „In diesen drei Wochen auf das Auto zu verzichten, hat gezeigt, dass man viele Strecken in der Verbandsgemeinde auch mit dem Fahrrad zurücklegen kann“, sagt Bürgermeister Matthias Schardt. Mit dem Ergebnis und dem Engagement der Vereine zeigte er sich sehr zufrieden und gratulierte allen Gewinnern. Der Hauptpreis, gestiftet vom Tourismusverein der Verbandsgemeinde, für das beste Team nach Kilometern ging an die LG Rülzheim mit 17.079 Kilometern (65 Radelnde, durchschnittlich 263 Kilometer pro Kopf, 2,5 Tonnen CO 2- Einsparung). Die Radelnden können sich über ein Preisgeld von 400 Euro freuen. Bester Einzelradler in der Verbandsgemeinde war Guido Acker vom TGV Leimersheim (1990 Kilometer). Er erhielt einen Gutschein über 100 Euro.