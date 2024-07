Zu einer „Kerwe mit Eventcharakter“ mit einem bunten Eröffnungsprogramm, einem vielfältigen Schausteller-, Essens- und Getränkeangebot sowie Livemusik am Kerwemontag lädt die Ortsgemeinde von Samstag, 3., bis Dienstag, 6. August, ein.

Der offizielle Startschuss für die Rülzheimer Kerwe fällt am Samstag, 3. August, 18 Uhr, auf dem Kerweplatz in der Gartenstraße. An der Eröffnungsfeier beteiligen sich fünf Vereine. Die Pfälzer GuggeGlucke, die in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiern, eröffnen mit dem Tanzsportclub und dem Musikverein die Kerwe. Die Landfrauen und der Sportverein unterstützen bei der Verteilung von Getränken und Brezeln, während der Gemeinderat den 150 Kilogramm schweren, traditionellen Kerwekranz am 13 Meter hohen Kerwemast hochzieht, in dessen Umfeld es wieder schattige Sitzplätze geben wird. Die „XanXGrupp“ wird erstmalig am Kerwemontag, ab 19 Uhr für Stimmung sorgen.

Der Kerweplatz selbst ist nach Angaben des 1. Beigeordneten Michael Braun gut gefüllt nicht nur mit Schaustellern, die ein abwechslungsreiches Programm verheißen. Neben den genannten Vereinen sind während der Kerwe auch die Karnevalsgesellschaft, CDU und Aktive Bürger aktiv, kümmern sich um das leibliche Wohl der Kerwegäste. Darüber hinaus laden der Gesangverein Männerchor mit Frauenchor und die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, 11 Uhr, zum traditionellen Kerwefrühschoppen im Vereinsdorf ein. Auch Ortsbürgermeister Reiner Hör freut sich auf die Kerwe, obwohl es sein letzter offizieller Auftritt bei einer solchen sein wird, da seine Amtszeit endet.

Die Kerwe findet von Samstag, 3., bis Dienstag, 6. August, statt. Öffnungszeiten: Samstag, 16 bis 0 Uhr, Sonntag, 14 bis 0 Uhr, Montag und Dienstag, 15 bis 23 Uhr.