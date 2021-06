Zum Beitrag in der RHEINPFALZ „Zufahrt zum Südhang geregelt“ vom 2. Juni.

In der Gemeinderatssitzung von Rülzheim wurde über den Bebauungsplan des Südhangs diskutiert - und vor allem über die Notwendigkeit einer Ortsrandstraße/Umgehungsstraße. Es sollen circa 600 neue Wohneinheiten entstehen, was zu einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen aus dem und in das Baugebiet von circa 1000 Fahrzeugen mehrmals am Tag führen wird (Fahrten zur Arbeit, Einkaufen, Kindergarten).

Diese zusätzlichen circa 1000 Fahrzeuge werden sich nach der jetzigen Planung durch die Bahnhofstraße (die jetzt schon den gesamten überörtlichen Durchgangsverkehr aus Herxheim, dem Industriegebiet Rülzheim und der B9 kommend verkraften muss) und über das Vorstädtel, die Mittlere Ortsstraße und die kleinen Seitenstraßen schlängeln.

Das heißt: Rülzheim erstickt im Verkehr, wenn nicht zeitgleich mit dem Baugebiet Südhang eine Ortsrandstraße in Eigenregie in Angriff genommen wird. Stattdessen ist geplant, über das Landesamt für Mobilität (LBM) eine Landesstraße finanziert zu bekommen, was erfahrungsgemäß 15 bis 20 Jahre dauert (wie in Bellheim), sofern sie überhaupt genehmigt wird.

Die mit der Planung des Südhangs beauftragte Firma Piske hat in der Gemeinderatssitzung aufgeführt, dass „den neuen Bauherren innerhalb des Baugebietes kein Durchgangsverkehr zugemutet werden kann“. Deshalb soll der Verkehr schnell aus dem Baugebiet raus und über den geplanten Kreisel vor dem Bahnübergang in die Bahnhofstraße und die innerörtlichen Straßen geleitet werden. Auf meine Nachfrage innerhalb der Fragestunde der Gemeinderatssitzung, wie denn das Verkehrs- und Lärmkonzept für die Alteinwohner Rülzheims aussieht, die von diesem zusätzlichen Verkehr betroffen sind, wurde mir vom Bürgermeister, Herrn Hör, gesagt, „dass wir damit leben müssen“. Und dass es auch kein Verkehrskonzept gibt, obwohl bereits mit einem Gutachten aus 2017 erkennbar war, dass sich der Verkehr gerade im Bereich der Bahnhofstraße nochmals weiter deutlich erhöhen wird.

Mit anderen Worten: Den heutigen Anwohnern ist die drastische Steigerung des Durchgangsverkehrs zuzumuten – den neuen Bauherren nicht!

Ich bin Bürgerin von Rülzheim und wünsche mir, dass Rülzheim lebenswert bleibt. Es gibt laut unserem Bürgermeister 200 bis 250 Bewerbungen von Rülzheimer Bürgern für den Südhang. Ich freue mich für alle, die am Südhang dann ein schönes neues Zuhause bekommen und in ihrer Gemeinde weiterleben können. Die Baulandpreise sollen relativ niedrig gehalten werden (es ist die Rede von 300 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließungskosten).

Eine Ortsrand-/Umgehungsstraße, die den Verkehr hinter dem Baugebiet (in die Kreisel Richtung Bellheim und dann auf die B9) ableitet, sollte deshalb verbindlich im Bebauungsplan aufgenommen und schon jetzt in die Finanzierung des Baugebietes miteinbezogen werden. Dafür wird zwar der Quadratmeterpreis etwas höher, aber für die Bauherren bedeutet das verbesserte Wohnqualität durch eine optimierte Verkehrs- und Lärmsituation und damit eine Reduzierung von Rückstaus (...) vor den Bahnübergängen, zumal sich die Taktung der S-Bahnen von 30 Minuten in naher Zukunft erhöhen soll.

Wie sollen unsere Schulkinder bei noch mehr Verkehr sicher die Bahnhofstraße überqueren zu ihren Bussen und S-Bahnen, wenn es da nicht mal einen Zebrastreifen oder eine Ampel gibt? Wie sollen Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen bei Notfällen schnell vor Ort sein? (...) Für Rülzheim sollte deshalb zeitnah mit dem Südhang ein ausgewogenes Konzept mit einer Umgehungsstraße in Eigenregie umgesetzt werden, damit wir nicht im Verkehr ersticken!