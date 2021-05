Wegen der Entwicklung der Kinderzahlen und der dafür erforderlichen Betreuungsplätze sowie des neuen Kindertagesstätten-Zukunftsgesetzes, das am 1. Juli 2021 in Kraft tritt, müssen drei der vier Kindergärten „aufgerüstet“ werden.

Dazu wurde ein Konzept erarbeitet, das der Ausschuss für Jugend, Familien und Soziales beraten und dem Gemeinderat zur Zustimmung empfohlen hat. Dieser soll bei der Sitzung am Mittwoch, 26. Mai, darüber beraten und gleichzeitig dem Architekturbüro Humbert (Germersheim) den Planungsauftrag für die Erweiterung des Kindergartens „Villa Zauberwald“ um einen Gruppenraum und zur Durchführung einer Studie für den Kindergarten „Kerwespatzen“ erteilen.

Insgesamt gibt es in Rülzheim 395 Kindergartenplätze. Derzeit sind alle Kitas voll belegt, bis zum August 2021 fehlen 21 Betreuungsplätze. Da sich diese Entwicklung wohl in den nächsten Jahren fortsetzen wird, fehlen jährlich etwa zwanzig Plätze. Beim Kindergarten „Regenbogen“ soll es keine Veränderungen geben. Die „Kerwespatzen“ sollen in der Gartenstraße bleiben, überprüft werden soll, ob baulichen Veränderungen möglich und sinnvoll sind. Die Entscheidung über Ruheräumen für den Kindergarten „Sonnenschein“ und dessen umfassende Grundsanierung werden zurückgestellt. Für 20 bis 25 neue Plätze soll in der Kita „Villa Zauberwald“ ein zusätzlicher Raum geschaffen werden. rud

Info

Gemeinderatssitzung, Mittwoch, 26. Mai, 19 Uhr, Dampfnudel. Themen unter anderem: Neubaugebiet „Südhang“; Betreuungsbedarf betreuende Grundschule; Ausbau St. Diethard-Straße; Forstwirtschaftsplan 2021; Sanierung Festwiesenhaus nach Wasserschaden; diverse Anträge. Für die 44 Zuschauerplätze ist eine vorherige Anmeldung, Telefon 07272 70021601 oder 70021619, notwendig. Es ist zudem geplant, die Sitzung online zu übertragen. Näheres unter www.ruelzheim.de.