Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Wegen einer Staubildung an einer Kreuzung setzte eine inmitten der Kreuzung stehende 23 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug zurück und erfasste die nahende Zweiradfahrerin am Vorderrad. In der Folge stürzte die 18-Jährige und trug diverse Prellungen davon, teilt die Polizei mit.