Zu einer Schlägerei zwischen zwei Autofahrern kam es am Mittwochabend an einer Tankstelle in der Wolfartsweierer Straße. Laut Polizei wollten beide Fahrer gegen 19.15 Uhr an der gleichen Zapfsäule der Tankstelle tanken. Ein 58-Jähriger habe schließlich einem bislang unbekannten Autofahrer den Vortritt gelassen. Der Unbekannte habe sich aber so sehr darüber geärgert, nach dem Tanken rückwärts ausparken zu müssen, dass dies zu einem zunächst verbalem Streit führte. Anschließend folgte laut Zeugenaussagen eine handgreifliche Auseinandersetzung. Offenbar erhielt der 58 Jahre alte Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Bei dem Versuch aus seinem Wagen auszusteigen, klemmte der noch Unbekannte ihm zudem die Beine in der Autotür ein. Danach flüchtete der anonyme Autofahrer in unbekannte Richtung. Eine medizinische Behandlung des 58-Jährigen vor Ort war nicht notwendig. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen unter der Rufnummer 0721 666-3411.