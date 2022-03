Mitten im Prüfungsstress dürften die wenigsten Abiturienten an die Rückgabe ausgeliehener Schulbücher denken. Trotzdem sollten sie und ihre Eltern die Woche vom 14. bis 22. März im Kalender anstreichen. Denn nur in dieser Woche werden die Freiexemplare zurückgenommen. Und nur an einem Ort.

Wer zu spät kommt und beschädigte Bücher zurückbringt, der muss Schadenersatz leisten. So steht es klipp und klar in der Pressemitteilung des Schulamtes der Germersheimer Kreisverwaltung. Bisher wurden die ausgeliehenen Schulbücher in der jeweiligen Schule abgegeben. Jetzt wird der Wechsel vor allem deshalb öffentlich bekannt gemacht, weil die Freiexemplare erstmals nur im zentralen Schulbuchlager in Bellheim abgegeben werden müssen – für den ganzen Landkreis Germersheim.

Für berufstätige Eltern kann die Rückgabe schwierig werden, weil nur ein Rückgabetermin am späten Nachmittag und keiner am Samstag liegt. Denn die Rückgabezeiten sind verwaltungsfreundlich am Montag, Mittwoch und Freitag nur vormittags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Dienstag wird auch nachmittags angenommen von 13.30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 18 Uhr.

Abiturienten sind mobil

Birgit Gehrig, Sachbearbeiterin im Schulamt vertraut bei diesem Problem voll und ganz auf die jungen Leute. Die meisten Abiturienten seien bereits 18 Jahre alt, manche hätten schon ein Fahrzeug, wenigstens aber einen Busfahrschein. Mit Letzterem kommen sie direkt vor die Tür der zentralen Buchausleihe in der Schulstraße in Bellheim an. Mit dabei haben müssen sie den von der Schule ausgestellten Rücknahmeschein, auf dem alle Bücher stehen, die ausgeliehen wurden.

Es habe auch etwas mit Corona zu tun, wenn jetzt die Bücher im zentralen Schulbuchlager abgegeben werden müssten, gibt Birgit Gehrig Einblicke. Das zentrale Lager sei vorhanden und könne effizienter genutzt werden. Somit könne der Personaleinsatz besser organisiert werden. Im Moment seien sie und ihre Kollegin einmal in der Woche im Lager in Bellheim. Aber wenn die Schulzeit für die Abiturientinnen zu Ende geht, gibt es bei der Schulbuchrückgabe mehr zu tun. Viele Absolventen gehen zum Studium in andere Städte oder Länder. Ein vergessenes Schulbuch wieder zu beschaffen bedeutet mehr Aufwand oder gar Verlust.

An insgesamt fünf Schulen im Landkreis Germersheim wird derzeit das Abitur abgelegt. Neben den beiden Gymnasien sind das die IGS in Rheinzabern, Wörth und Rülzheim. Das Wirtschaftsgymnasium der Berufsschule folgt im Sommer. Wenn alle Abiturientinnen ihre Bücher abgeben, werde es Andrang geben, der im zentralen Lager gut bewältigt werden könne. Ob die jetzige Regelung beibehalten werde, sei noch nicht überlegt worden, so Gehrig.

Abifeier am 23. März

Am Goethe-Gymnasium wurden die Schulbücher schon im vergangenen Schuljahr zentral in der Kreisaula der Berufsbildenden Schule abgegeben, ist aus dem Sekretariat des Gymnasiums zu erfahren. Der „letzte Schultag“ für die Schüler, die heuer das Abi ablegen, ist der 23. März mit der akademischen Abiturfeier. Bis dahin hätten sie auch ihre ausgeliehenen Bücher zurück gegeben.