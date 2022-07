Karlsruhe. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) beginnen mit dem Rückbau der Bahn-Infrastruktur in der Kaiserstraße. Zunächst steht ab Dienstag die Demontage des Fahrleitungsdrahtes zwischen Kronenplatz und Europaplatz auf der Agenda.

Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli an und finden nachts statt. Laut VBK gibt es keine Auswirkungen auf den Straßen- und Stadtbahnverkehr. Ab Montag, 25. Juli, werden dann die insgesamt 21 Fahrleitungsmasten zurück gebaut, an denen der Fahrdraht bislang befestigt war. Die Tiefbauarbeiten, die zum Herauslösen der Masten aus ihren Fundamenten erforderlich sind, finden tagsüber statt. Die Fahrleitungsmasten müssen aufgrund ihrer Länge und dem für die Demontage und Abtransport erforderlichen Platzbedarf wiederum in den Nachtstunden aus dem Erdreich gezogen werden.

Im Oktober werden die VBK die noch bestehende Haltestellen-Infrastruktur an der Herrenstraße zurückbauen, bei der noch ein höherer Bahnsteig sowie Geländer und Absturzsicherungen existieren. Ab Frühjahr 2023 soll dann die Kaiserstraße umgestaltet werden. Diese wird seit der Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels nicht mehr für den Bahnbetrieb genutzt.