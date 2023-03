Was macht die „Lusoria“ im Winter? Im Setzfeldsee bei Neupotz ist sie noch nicht, aber bald. Ein Besuch im Winterquartier .

Bald kann der Römerschiff-Nachbau Lusoria Rhenana wieder im Setzfeldsee bei Neupotz eingekrant werden. Wie in jedem Jahr mussten über Winter viele freiwillige Arbeitsstunden investiert werden, um das Ruderschiff wieder fahrtüchtig zu machen. Im Winterquartier in einer Halle der Südpfalz-Kaserne in Germersheim wurde die Lusoria generalüberholt.

Einmal die Woche trafen sich Mitglieder des „Vereins zur Förderung von Umweltbildung und römischer Geschichte“ in der Winterwerkstatt. Es wurden kleinere Schäden am Eichenholz ausgebessert. Die Ruderriemen müssen immer aufwändig restauriert, Holzteile ersetzt und neu gehobelt werden. Keiner der Riemen musste bisher ganz ausgetauscht werden. Immer wird das Schiff neu geschliffen und auch frisch lackiert. Ein in den letzten Jahren aufgetauchter Pilz wurde erfolgreich bekämpft. Jetzt wartet die Lusoria auf den jährlichen „TÜV“. Dafür reist der Bootsbaumeister Matthias Helterhoff eigens aus Usedom an, überprüft auf Schäden und Sicherheit und kalfatert im Unterwasserbereich die Planken neu, dichtet sie also ab.

Bei vereinsinternen Fortbildungsmaßnahmen mit Vorträgen wurde über römische Münzen und Gladiatoren informiert. Das Wissen geben die Glubernatoren, die Schiffsführer während der zweistündigen Fahrten den Gästen weiter. Im letzten Jahr bildete Dieter Heim weitere fünf Schiffsführer in der Theorie aus, die nun bei den Fahrten praktische Erfahrung sammeln. Dabei ist auch Helmut Klohr, ein Sportlehrer, den besonders die teambildenden Aspekte bei Veranstaltungen interessieren. Inzwischen kann der Verein auf über 2300 Fahrten mit mehr als 55.000 Gästen zurückblicken und die Nachfrage steigt. Bereits jetzt sind mehr als 130 Fahrten für diese Jahr gebucht. Unter den Buchungen sind auch, wie im letzten Jahr, mehrere Anfragen für Hochzeiten auf dem Schiff. 2022 „besiegelte“ ein Paar sein Eheversprechen mit einem spontanen Sprung ins Wasser.