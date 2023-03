Der Römerschiff-Nachbau Lusoria Rhenana liegt seit Samstag wieder im Neupotzer Setzfeldsee. Die festgezurrten Gurte, mit denen das 18 Meter lange Schiff beim Transport vom Winterquartier zum See gesichert war, wurden gelöst. Der Kran hob es durch die Luft und setzte es zunächst am Ufer ab. Zügig wurden Ruder und die fünf Meter langen Riemen an den Anleger gebracht, bevor das Schiff wieder angehoben und im Wasser platziert wurde. Dort lief es sofort mit Wasser voll und braucht nun zwei Wochen, um durch das Quellen des Holzes wieder Dichtigkeit zu erlangen. Ende April geht es los mit den Fahrten , es sind bereits über 150 gebucht.